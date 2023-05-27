Всего сообщено о подозрении еще 4 предателям, среди которых "должностные лица МЧС РФ".

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще четырем вражеским приспешникам, среди которых "чиновники МЧС РФ" и бывшая работница украинского Минюста.

Как рассказали в пресс-центре СБУ, среди разоблаченных приспешников врага-рецидивист, который в 2021 году был приговорен к 10 годам заключения за преступления в составе подконтрольной РФ "Казачьей Национальной гвардии Войска Донского".

Отмечается, что все это время он скрывался от правосудия на временно захваченной части Луганщины, а с сентября прошлого года возглавил созданный агрессором "Лисичанский пожарно-спасательный отряд".

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Еще двое фигурантов, как проинформировали в спецслужбе, это монтер провайдерской фирмы и бывший чиновник местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"После захвата части региона они поддержали российских захватчиков и пошли с ними на добровольное сотрудничество. За это монтера назначили руководителем образованного оккупантами "отдела внутренней политики администрации Лисичанска", другой возглавил городскую "пожарно-спасательную часть МЧС ЛНР". Всем трем фигурантам сообщено о подозрении по с. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность)" - говорится в сообщении.

Кроме того, задокументированы преступные действия бывшей работницы Минюста, которая в марте прошлого года сбежала на временно захваченную территорию Донетчины. Там она находилась на постоянной связи с боевиками, оправдывала российскую вооруженную агрессию и призывала местных жителей поддержать оккупантов.

Ей сообщено о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас злоумышленница объявлена в розыск.

В СБУ отметили, что сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения виновных к ответственности за преступления против нашего государства.

СБУ расследует дела предателей и коллаборантов

Как сообщал УНИАН, сейчас правоохранители активно разоблачают предателей Украины в разных регионах.

Так, недавно был приговорен к 10 годам тюрьмы житель Полтавщины, который передавал оккупантам локации Сил обороны на юге Украины. В Черновцах задержали агента российской разведки, который собирал информацию о местах дислокации украинских военных и расположении объектов критической инфраструктуры в восточных и западных регионах нашей страны.

Кроме того, на Николаевщине задержали коллаборанта, который обходил территорию города и прилегающих окрестностей и скрыто фиксировал на камеру телефона объекты Сил обороны.

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