Развединформация нужна была захватчикам для корректировки воздушных ударов по украинским объектам.

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного приспешника российских оккупантов во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Николаевщины.

Как сообщил пресс-центр СБУ, злоумышленником оказался житель областного центра, которого российская спецслужба привлекла к негласному сотрудничеству в начале этого года.

Отмечается, что по указанию агрессора он самостоятельно обходил территорию города и прилегающих окрестностей и скрыто фиксировал на камеру телефона объекты Сил обороны.

Видео дня

"Прежде всего врага интересовали локации украинских защитников, количество личного состава и имеющееся вооружение. Кроме того, фигурант определял координаты ключевых транспортных коммуникаций, их "загруженность" и возможное перемещение колонн с боеприпасами. Развединформация нужна была захватчикам для корректировки воздушных ударов по украинским объектам. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время выполнения им вражеского задания", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своей деструктивной активности в одном из прокремлевских телеграмм-каналов, где писал антиукраинские комментарии.

В спецслужбе проинформировали, что во время обыска у злоумышленника обнаружена компьютерная техника и электронные носители информации, которые он использовал для хранения и передачи разведданных агрессору.

Задержанному сообщили о подозрении, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.

Задержание предателей в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, правоохранители ежедневно отчитываются о задержании предателей Украины в разных регионах, которые сотрудничали со страной-агрессором.

В частности, недавно было приговорен к 10 годам тюрьмы жителя Полтавской области, который передавал оккупантам локации Сил обороны на юге Украины. В общении со своими знакомыми из Мариуполя он "в темную" собирал информацию о местах базирования и перемещения защитников города в начале полномасштабного вторжения.

А в Черновцах задержали агента российской разведки, который собирал информацию о местах дислокации украинских военных и расположении объектов критической инфраструктуры в восточных и западных регионах нашей страны.

Вас также могут заинтересовать новости: