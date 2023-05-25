Злоумышленником оказался пророссийски настроенный житель Полтавской области.

СБУ собрала доказательства вины еще одного сторонника рашизма, который передавал оккупантам локации Сил обороны на юге Украины.

Как отметили в Службе, злоумышленником оказался пророссийски настроенный житель Полтавской области. "В общении со своими знакомыми из Мариуполя он "в темную" собирал информацию о местах базирования и перемещения защитников города в начале полномасштабного вторжения. Полученные сведения передавал через Фейсбук так называемой "уполномоченной по правам человека днр", которая входит в состав оккупационной администрации в захваченной части Донетчины", - сообщили в СБУ.

В дальнейшем фейковая "омбудсменка" переправляла разведданные командованию российских войск на восточном фронте.

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Сотрудники СБУ задержали вражеского информатора в марте 2022 года во время контрдиверсионных мероприятий на территории Полтавской области.

По результатам следственных действий, были обнаружены также сообщения с символикой коммунистического тоталитарного режима, которые он распространял через соцсеть.

По материалам СБУ, суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 258-3 ("содействие деятельности террористической организации");

ч. 1 ст. 436-1 ("изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов").

Ему назначено 10 лет тюрьмы.

Предатели Украины

С начала войны СБУ значительно оживила отлов предателей и коллаборантов в Украине. Почти каждый день Служба отчитывается о разоблачении сторонников "русского мира" в разных областях Украины. Так, 24 мая СБУ задержала российского агента, который передавал оккупантам разведданные о дислокации и перемещении сил обороны Украины в районах Бахмута, Авдеевки и Торецка.

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