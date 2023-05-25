СБУ собрала доказательства вины еще одного сторонника рашизма, который передавал оккупантам локации Сил обороны на юге Украины.
Как отметили в Службе, злоумышленником оказался пророссийски настроенный житель Полтавской области. "В общении со своими знакомыми из Мариуполя он "в темную" собирал информацию о местах базирования и перемещения защитников города в начале полномасштабного вторжения. Полученные сведения передавал через Фейсбук так называемой "уполномоченной по правам человека днр", которая входит в состав оккупационной администрации в захваченной части Донетчины", - сообщили в СБУ.
В дальнейшем фейковая "омбудсменка" переправляла разведданные командованию российских войск на восточном фронте.
Сотрудники СБУ задержали вражеского информатора в марте 2022 года во время контрдиверсионных мероприятий на территории Полтавской области.
По результатам следственных действий, были обнаружены также сообщения с символикой коммунистического тоталитарного режима, которые он распространял через соцсеть.
По материалам СБУ, суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса:
- ч. 1 ст. 258-3 ("содействие деятельности террористической организации");
- ч. 1 ст. 436-1 ("изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов").
Ему назначено 10 лет тюрьмы.
Предатели Украины
С начала войны СБУ значительно оживила отлов предателей и коллаборантов в Украине. Почти каждый день Служба отчитывается о разоблачении сторонников "русского мира" в разных областях Украины. Так, 24 мая СБУ задержала российского агента, который передавал оккупантам разведданные о дислокации и перемещении сил обороны Украины в районах Бахмута, Авдеевки и Торецка.