Журналисты отмечают, что обвинения против "Киевгумы" связаны с конкурентной борьбой и не имеют реальных оснований.

2 июня 2022 года состоялся допрос генерального директора ООО "Киевгума" Острогруда А. Ю. Этому предшествовал визит представителей ГУ СБУ в Киеве и Киевской области на предприятию в конце мая. Сейчас Острогруд имеет статус свидетеля, но не исключает несправедливых обвинений.

Об этом говорится в расследовании ОО "Независимое бюро журналистских расследований".

Журналисты отмечают, что обвинения против "Киевгумы" связаны с конкурентной борьбой и не имеют реальных оснований. Формально СБУ имеет претензии к резиновым прокладкам для рельсовых путей – их "Киевгума" поставляла "Укрзализныце". Впрочем, этим поставкам предшествовала экспертиза качества, были проведены квалификационные испытания установочной серии резиновых прокладок. Продукция соответствовала ДСТУ 2805-94.

Представитель ОО "Независимое бюро журналистских расследований" Сергей Козлов отмечает, что последние следственные действия проводились еще в сентябре 2021 года. И почему-то после восьми месяцев тишины, в условиях военного положения, они возобновились. Особенность дела – нет пострадавших, нет убытков и не приводится никаких доказательств ненадлежащего качества продукции. Авторы расследования приводят подтверждение от заказчика – "Укрзализныця" в письме от 22.10.2021 указывает, что продукция "Киевгумы" качественная.

В официальном комментарии представители производителя добавляют: "ООО "Киевгума" является единственным из производителей резиновых прокладок, который официально импортирует сырье, которое необходимо для производства прокладок согласно требованиям к их качеству".

Расследователи обращают внимание, что следственные действия возобновились впервые с 24 сентября 2021 года. При этом за это время и до начала полномасштабной войны представители предприятия обращались в СБУ, ГПУ и МВД с требованием прекратить давление и были готовы предоставить все необходимые документы, которые свидетельствуют о беспочвенности обвинений. Впрочем, такая информация не интересует следователей и сейчас. На это указывает характер допроса Острогруда А. Ю.

"Все, что он [следователь] сделал, это "заполнил в протокол анкетные данные" – ФИО, образование, должность, адрес, должностные обязанности и тому подобное! То есть, ни одного вопроса в протокол относительно ненадлежащего качества, документов, сырья, технологии... Снова не показали ни саму прокладку, ни материалы дела. Не показали и экспертизу", – отмечает Острогруд А. Ю., генеральный директор ООО "Киевгума".

При этом компания пока продолжает работу, сохраняет рабочие места и производит стратегически важную продукцию, которая входит в аптечки первой помощи для бойцов ВСУ на фронте. Противоправное давление в условиях войны угрожает не только отдельному бизнесу, а экономике в целом.