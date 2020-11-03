Правоохранители задержали заключенного Олега Кочеткова, сбежавшего в Одессе вчера вечером из спецавтомобиля во время конвоирования.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
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«Беглец задержан. Специальная полицейская операция «Сирена» снята», - сказано в сообщении.
Подробности задержания обещают сообщить позднее. По факту побега из-под стражи начато производство по ч.1 ст.393 Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке ст.208 УПК Украины.
Побег заключенного Кочеткова из-под конвоя: что известно
Вчера вечером в Одессе примерно в 21:00 из автомобиля правоохранителей сбежал заключенный Олег Кочетков (1982 года рождения).
Мужчина, осужденный на 4 года за кражу, сбежал, когда его конвоировали из Одесского СИЗО на железнодорожный вокзал.
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