Подробности задержания обещают сообщить позднее.

Правоохранители задержали заключенного Олега Кочеткова, сбежавшего в Одессе вчера вечером из спецавтомобиля во время конвоирования.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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«Беглец задержан. Специальная полицейская операция «Сирена» снята», - сказано в сообщении.

Подробности задержания обещают сообщить позднее. По факту побега из-под стражи начато производство по ч.1 ст.393 Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке ст.208 УПК Украины.

Побег заключенного Кочеткова из-под конвоя: что известно

Вчера вечером в Одессе примерно в 21:00 из автомобиля правоохранителей сбежал заключенный Олег Кочетков (1982 года рождения).

Мужчина, осужденный на 4 года за кражу, сбежал, когда его конвоировали из Одесского СИЗО на железнодорожный вокзал.

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Автор: Лариса Козовая