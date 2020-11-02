В Одессе 1 ноября из служебного автомобиля правоохранителей сбежал заключенный.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
Читайте такжеНа Волыни из областной психбольницы сбежал пациент
Отмечается, что заключенный сбежал из служебного автомобиля 1 ноября в 21:13 в переулке Семафорный.
«Побег совершил Олег Кочетков, 1982 г. р., из служебного автомобиля», - сказано в сообщении.
Сейчас мужчину, осужденного за кражу, соединенную с проникновением в помещение, разыскивают правоохранительные органы.
В действие введен оперативный план «Сирена».
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, темные редкие короткие волосы.
Был одет: в темно-синюю майку с бело-красной полосой на груди, черную куртку, темные брюки, при себе имел сумку с вещами.
Вам может быть интересно
- Из колонии на Житомирщине сбежали двое опасных преступников (фото, видео)
- Россиянин сбежал из-под стражи в Борисполе (фото)
- В Житомирской области из исправительного центра сбежал заключенный (видео)
- На Херсонщине сбежал из колонии заключенный-паркурщик (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram