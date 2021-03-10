В Кременчуге Полтавской области спасли мужчину, который хотел прыгнуть с моста.
Об этом сообщает патрульная полиция Кременчуга.
На днях совместный экипаж патрульных и нацгвардейцев получил сообщение о том, что на Крюковском мосту мужчина пытается покончить с собой.
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«Медлить времени не было, патрульные и нацгвардейцы немедленно начали действовать: обвязали горожанина веревкой и затащили на мост, где его уже ждали врачи», – говорится в сообщении.
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