Неотложный законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы зарегистрирован в парламенте.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект, которым хочет ввести уголовную ответственность за контрабанду.

Читайте такжеЗеленский лишил гражданства трех украинцев, двое из которых в топ-10 контрабандистов - СМИИнформация о соответствующем законопроекте №5420, инициатором которого указан Зеленский, опубликована на сайте Верховной Рады.

Уголовную ответственность за контрабанду в Украине фактически отменили в 2012 году. Текст документа пока не обнародован, однако из названия понятно, что президент предлагает дополнить статьи Уголовного и Уголовного процессуального кодексов данными "относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров".

Проект закона зарегистрировали в парламенте в пятницу, 23 апреля. Сейчас он передан на рассмотрение руководству.

Санкции против контрабандистов

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Автор: Катерина Комолова