Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект, которым хочет ввести уголовную ответственность за контрабанду.
Читайте такжеЗеленский лишил гражданства трех украинцев, двое из которых в топ-10 контрабандистов - СМИИнформация о соответствующем законопроекте №5420, инициатором которого указан Зеленский, опубликована на сайте Верховной Рады.
Уголовную ответственность за контрабанду в Украине фактически отменили в 2012 году. Текст документа пока не обнародован, однако из названия понятно, что президент предлагает дополнить статьи Уголовного и Уголовного процессуального кодексов данными "относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров".
Проект закона зарегистрировали в парламенте в пятницу, 23 апреля. Сейчас он передан на рассмотрение руководству.
Санкции против контрабандистов
- Ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 апреля о применении санкций к так называемым топ-10 контрабандистов.
- После заседания СНБО отстранили более 100 работников Гостаможни.
- Впоследствии Зеленский рассказал, что Совет нацбезопасности принял решение о применении персональных санкций еще к двенадцати людям, которые по данным СНБО, связаны с контрабандой.
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