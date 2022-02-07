Мужчину взяли под стражу без права на залог.

В Донецкой области арестовали 29-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 3-летнего ребенка своей сожительницы.

Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

"24 января 2022 года мужчина находился дома со своей сожительницей и тремя малолетними детьми. Около 22:00 он взял за руки 3-летнего мальчика, который с рождения был лицом с инвалидностью и не мог самостоятельно двигаться, и стал заставлять его ходить. Во время таких "занятий" ребенок стал плакать, после чего подозреваемый избил его руками по всему телу, причинив многочисленные телесные повреждения, от которых мальчик скончался", - говорится в сообщении.

Рано утром отчим положил тело малыша в сумку, отнес к заброшенному участку садового товарищества, расположенному в 2 километрах от дома, где закопал. 2 февраля 2022 года об исчезновении одного из внуков правоохранителям сообщила бабушка. Судебно-медицинская экспертиза установила, что мальчик скончался в результате тупой травмы головы с кровоизлиянием под твердую мозговую оболочку.

Теперь Марьинский районный суд Донецкой области избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Досудебное расследование продолжается.

Убийство 3-летнего мальчика в Донецкой области: что известно

Ранее УНИАН писал, что 29-летнему жителю города Курахово сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

По данным следствия, ночью он взял за руки 3-летнего мальчика, который с рождения не мог самостоятельно двигаться, и стал заставлять его ходить. Ребенок начал плакать, после чего подозреваемый забил его до смерти, а тело закопал.

Читайте такжеВ Одессе мальчик потерял ноги из-за обморожения: "ушел из дома, еще когда были морозы"Всего у семьи было пять детей от 1,5 до 9 лет, однако двое старших живут с бабушкой в другом городе. Мальчик, которого убили, имел инвалидность и не ходил. Правоохранители говорят, что после исчезновения ребенка мать путалась в показаниях относительно лиц, которым она якобы его отдала. Оперативники проверили все версии, однако ни одна не подтвердилась.

Сам отчим в итоге показал, где лежит тело, однако сначала утверждал, что мальчик умер вследствие заболевания, а он его якобы только похоронил.

Ранее мужчина уже был неоднократно судим за кражи, угон и хранение наркотиков, а на момент совершения преступления отбывал условный срок.

Мать убитого ребенка уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. Теперь решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

Ни мама, ни отчим не работают, оба употребляют наркотики. По словам бабушки, родители и раньше жестоко обращались с малышами.

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