Ребенок вместе с братом были во дворе школы, в которую попал КАБ.

В результате вражеского авиаудара по зданию школы в селе Могрица Сумской области погибли два человека, среди них - 6-летняя девочка. Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

По его информации, РФ нанесла удар КАБами по школе в населенном пункте Могрица. Погибли два человека.

"Это брат и сестра. Брату - 22 года, сестре - 6. Они находились во дворе школы, которая была уничтожена в результате удара", - рассказал Артюх.

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Он отметил, что семья, в которой сегодня погибли дети, вчера отказалась от выезда из этого небезопасного населенного пункта.

По словам чиновника, также известно о двух раненых в других населенных пунктах Сумского района.

Артюх добавил, что за сутки против жителей Сумского, Конотопского, Шосткинского и Ахтырского районов Сумщины было применено 56 КАБов.

"Это беспрецедентное количество ударов за одни сутки. Сумская область такого еще не знала", - поделился глава ОГА.

Обновлено в 14:54. Позже в Сумской ОВА уточнили, что в Могрице погибли два брата, младшему из которых было 6 лет.

В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из пяти громад

7 августа начальник Сумской ОГА Владимир Артюх заявил, что из-за интенсивных вражеских обстрелов объявлена обязательная эвакуация из 23 населенных пунктов пяти громад Сумского района.

Это Краснопольская, Николаевская сельская, Миропольская, Юнаковская и Хотинская громады. Они попадают в зону огневого поражения врага. Речь идет об около 6 тысячах человек, среди них - 425 детей.

Чиновник заверил, что для людей подготовлены места, где они будут жить.

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