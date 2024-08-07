Воздушная тревога в области длилась более суток.

Из-за интернсивных вражеских обстрелов объявлена обязательная эвакуация из 23 населенных пунктов пяти громад Сумского района. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

"Ситуация на Сумщине достаточно напряженная. Более суток продолжалась воздушная тревога. Я благодарю наши Вооруженные силы, Силы противовоздушной обороны, которые уничтожают даже баллистические ракеты. И очень много взрывов, которые слышат сегодня жители Сум и области - это работа нашей противовоздушной обороны. Такого прикрытия еще не было на Сумщине", - отметил он.

По словам Артюха, сегодня во время заседания Совета обороны области рассматривалась оперативная ситуация в регионе.

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"Военное командование отметило, что обстановка под контролем ВСУ. Они всем обеспечены для выполнения соответствующих задач, поставленных Верховным главнокомандующим, областная военная администрация, районные военные администрации, громады оказывают всестороннюю помощь для выполнения этих боевых задач", - рассказал чиновник.

Он сообщил, что по результатам заседания им было подписано распоряжение о внедрении обязательной эвакуации из 23 населенных пунктов 5 громад Сумского района - Краснопольской, Николаевской сельской, Миропольской, Юнаковской и Хотинской, которые попадают в зону огневого поражения врага.

"Речь идет об около 6 тысячах человек, среди них - 425 детей. В первую очередь, безусловно, задача поставлена по эвакуации семей с детьми. Сейчас подготовлены места, где они будут жить - в наиболее безопасных местах, которые возможно сегодня определить и выделить для этой категории граждан. Распоряжение вступило в силу с момента подписания", - добавил Артюх.

В свою очередь в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ говорится, что текущие сутки характеризуются увеличением активности вражеской авиации возле приграничных районов Сумской области.

"В настоящее время враг уже сбросил около тридцати управляемых авиабомб. Бил, в частности, по районам Беловодов, Кияницы, Журавки и ряда других сел и поселков", - говорится в сообщении.

Кроме того, от обстрелов с территории Российской Федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты на севере Украины. Среди них - Бачевск, Толстодубово, Кучеровка, Новая Гута, Ромашково и Покровка.

События в Курской области РФ

6 августа стало известно о прорыве украинско-российской границы в районе Курской области.

В российских пабликах распространяется информация о том, что ВСУ удалось захватить 11 населенных пунктов и окружить город Суджа.

Реагируя на события в Курской области, президент России Владимир Путин заявил, что Украина устроила "очередную масштабную провокацию" на границе с РФ.

Украинская сторона официально эти события не комментировала.

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