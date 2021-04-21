Официальная причина - вроде бы у украинцев не было документов, потому что все они находились на судне в нескольких сотнях метров.

Двух украинских рыбаков из Очакова, которые вели промысел в акватории Черного моря, задержали российские пограничники.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины, говорится в сюжете ТСН.

Четверо мужчин вышли в море еще 17 апреля на катере и мотофелюге, а через три дня владелица лодки сообщила: двух рыбаков на катере задержали, еще двое возвращаются домой в Очаков.

Читайте такжеАвария судна у берегов Румынии: в МИД рассказали о судьбе спасенных украинцевПо информации их коллег, рыбаки на фелюге рыбачили в пределах экономической зоны Украины. Рыбаки поставили сетки и, чтобы собрать улов камбалы, двое из них сели в маленький катер и отплыли от фелюги. Именно тогда российские пограничники подплыли к ним, требовали документы и арестовали.

Официальная причина - вроде бы у украинцев не было документов, потому что все они находились на судне в нескольких сотнях метров. Так рассказали двое рыбаков, которые находились на судне и которым удалось вернуться.

РФ закрывает часть Черного моря: что известно

Министерство иностранных дел Украины выразило протест Российской Федерации из-за ограничения свободы судоходства в Черном море на фоне переброски военных кораблей с Каспийского моря.

Также отмечается, что этот шаг является грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко