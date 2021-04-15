Украинский МИД призывает международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на Россию.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест Российской Федерации из-за ограничения свободы судоходства в Черном море на фоне переброски военных кораблей из Каспийского моря.

Об этом говорится в заявлении МИД.

"РФ объявила о закрытии со следующей недели до октября части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. Такие действия России являются очередной попыткой нарушения норм и принципов международного права, узурпации суверенных прав Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина наделена правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря", - отмечается в заявлении.

Также отмечается, что этот шаг является грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву. В частности, согласно документу, РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив в порты в Азовском море.

Читайте такжеСША ввели новые санкции против России"На фоне наращивания своего военного присутствия вдоль границы с Украиной на суше Россия пошла на усиление эскалации в море. Она перебрасывает военные корабли из Каспийского моря и усиливает свой военный потенциал в Азово-Черноморском регионе, а также, несмотря на отсутствие правовых оснований, решила закрыть эту акваторию для военных кораблей других государств, в частности, для Украины", - сказано в заявлении.

В МИД убеждены, что "поведение российской стороны указывает на отсутствие каких-либо намерений с ее стороны отказаться от продолжения агрессии против Украины с использованием военных и гибридных методов".

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с этими действиями РФ и требует немедленно отменить решение о незаконном закрытии отдельных акваторий Черного моря. Призываем международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора с целью отмены решения о закрытии акватории и прекращения эскалации в Азово-Черноморском регионе", - говорится в заявлении.

Американские корабли в Черном море

На прошлой неделе Турция заявила, что Вашингтон отправит два военных корабля в Черное море. Москва назвала это неприязненной провокацией.

Однако впоследствии стало известно, что Соединенные Штаты не будут пока размещать свои военные корабли в Черном море.

В то же время на днях отряд военных кораблей Черноморского флота России вышел в море для проведения артиллерийских стрельб.

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Автор: Виталий Саенко