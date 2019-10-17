Во льдах Антарктиды ученые нашли радиоактивный хлор

Радиоактивный изотоп был накоплен в ходе испытаний ядерного оружия в 1950-60-х годах.

Ученые заявили о том, что льды Антарктиды все еще выделяют радиоактивный хлор, который был накоплен в ходе испытаний ядерного оружия в 1950-60-х годах.

Как сообщает Phys.org, открытие означает, что Антарктика накапливает радиоактивные изотопы иначе, чем предполагалось ранее, передает zn.ua.

Обычно исследователи используют радиоактивные изотопы хлор-36 и бериллий-10 для определения возраста льдов в кернах. Хлор-36 может быть образован естественным путем из-за воздействия космических лучей на газ аргон в атмосфере Земли. Вместе с тем, он образуется и во время ядерных взрывов.

Испытания ядерного оружия, которые были проведены США в 1950-60 годах, привели к появлению большого количества хлора-36. Радиоактивные изотопы поднялись в атмосферу и путешествовали по земному шару, пока некоторые из них не осели в Антарктиде, где и сохранились до сегодня.

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В ходе исследования ученые изучили образцы льда из скважины у российской станции "Восток" в Восточной Антарктиде, где накопилось мало снега, и сравнили их с образцами из ледяной шапки Купол Талос, находящейся в 1400 километрах и характеризующейся обильным снегопадом.

Исследователи определили концентрацию хлора-36 на обоих участках и выяснили, сколько изотопа присутствовало у "Востока" в 1949-2007 годах и у Купола Талос в 1910-1980 годах. Оказалось, что на первом участке хлор-36 до сих пор присутствует в высоких концентрациях, а в 2008 году его количество превысило ожидаемое в 10 раз. Вместе с тем его слишком мало, чтобы оказывать значительное влияние на окружающую среду.

Как сообщал УНИАН, ранее генсек ООН Антониу Гутерреш выразил беспокойство из-за того, что ядерные отходы времен Холодной войны могут вытекать из "бетонного гроба" на тихоокеанском острове Рунит и отравлять окружающую среду.