На пляже украинского курорта обнаружили радиоактивный песок

Радиоактивный песок выявили в поселке Песчаный Донецкой области.

На пляже поселка Песчаный Донецкой области обнаружили радиоактивный песок.

Об этом сообщает местное издание 0629.com.ua со ссылкой на заявление лаборатории электромагнитных полей и других физических факторов Мариупольского городского филиала Главного управления Донецкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

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Радиоактивный песок выявили в районе домов от №68 до 76-б. При норме 0,26 мкЗв/час мощность дозы гамма-излучения на поверхности песка составила от 0,44 до 2,33 мкЗв/час.

"Площадь участка, где выявлены торийсодержащие пески, - от 2300 до 2500 кв.м. На остальных участках городских пляжей уровень гамма-излучения составляет 0,13 мкЗв/час", - уточнили в лаборатории.

Лабораторным центром даны предложения городскому совету на проведение боронования либо подсыпки загрязненного участка чистым песком.

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