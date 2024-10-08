Тип вооружения, из которого ударили оккупанты, устанавливается.

Российские войска сегодня нанесли удар по гражданскому предприятию в Харькове, есть раненые. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Прилет был не один, а несколько. Тип оружия, которым были нанесены удары по гражданскому предприятию, устанавливается. На месте - масштабный пожар и шестеро пострадавших", - рассказал городской голова.

По его информации, под завалами на месте удара находятся минимум два человека. Спасатели делают все, чтобы им помочь.

Видео дня

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов также заявил о повреждении гражданского производства в результате атаки.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших увеличилось до 11.

"Среди них - ребенок 16 лет. Трое - в тяжелом состоянии", - сообщил Синегубов.

Обновлено в 11:58. Число прострадавших в Харькове увеличилось до 16, сообщил мэр.

Последние вражеские обстрелы Харькова

Российские оккупационные войска постоянно атакуют Харьков, преимущественно используя управляемые авиационные бомбы.

Так, 2 октября Россия атаковала город УАБами, попав по многоэтажке. Пострадали 10 человек. На месте попадания авиабомбы разрушены с первого по четвертый этажи здания. Пожар перекинулся на другие подъезды.

24 сентября РФ ударила УАБом по харьковской многоэтажке в Киевском районе. В результате обстрела этажи в доме сложились с восьмого по третий. Этот дом уже получал повреждения в начале войны. Не обошлось без жертв.

Вас також можуть зацікавити новини: