Этой ночью Украина снова отбивается от российских дронов-камикадзе типа "Shahed". Из-за воздушного нападения жителей ряда областей предупредили об опасности.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщает о нескольких группах беспилотников, которые летят из Курской области через Сумскую область на Полтавщину. БПЛА из Харьковской области заходят в Днепропетровскую. Дроны на Полтавщине заходят в Черкасскую область, "шахеды" из Черниговской области - в Киевскую, а БПЛА с Сумщины приближается к границе с Черниговской областью.

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Обновлено в 23:28: В столице работает противовоздушная оборона, сообщают в Киевской городской военной администрации.

Обновлено в 23:19: БПЛА приближается к Киеву с запада, а к Днепру - с северо-востока.

Обновлено в 23:15: Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что россияне атакуют город КАБами, слышны взрывы. "Будьте осторожны - возможны повторные пуски", - предупредил он.

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