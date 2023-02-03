Стороне защиты Насирова открыли материалы дела для ознакомления.

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование о возможном получении взятки в размере 722 млн грн бывшим председателем Государственной фискальной службы Романом Насировым.

Как говорится на сайте НАБУ, 2 февраля стороне защиты Насирова и другого подозреваемого (его бывшего советника) открыли материалы дела для ознакомления. Расследование дела велось с 2017 года.

НАБУ считает, что Насиров получил $5,5 млн за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям одного из украинских агрохолдингов в августе 2015 года и свыше 21 млн евро за возмещение почти 2,7 млрд НДС на протяжении февраля 2015 – августа 2016 годов.

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Тогдашний глава ГФС ставил в приоритет возмещение НДС для агрокомпаний, фигурирующих в расследовании, и не согласовывал такие же заявки от других участников рынка, в том числе коммунальных.

Деньги за "услугу" экс-чиновник получил на счета своей иностранной фирмы и ряда связанных с ним компаний. Что касается владельца агрохолдинга, который давал деньги Насирову, то материалы в отношении его выделены в отдельное производство, расследование продолжается.

Название агрохолдинга не указано в заявлении НАБУ.

Дело Романа Насирова:

18 октября 2022 года Насирову и его советнику объявили о подозрении в получении взятки.

По версии следствия, глава ГФС Украины при пособничестве своего советника течение 2015 -2016 годов получил в свою пользу и в пользу третьих лиц свыше 722 млн гривен неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд гривень.

31 октября 2022 года стало известно о том, что суд избрал бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн гривень.

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