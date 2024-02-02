Следствие установило факты предоставления владельцем агрохолдинга Олегом Бахматюком тогдашнему председателю ГФС неправомерной выгоды в размере $5,5 млн долл.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд дело в отношении владельца агрохолдинга, которого обвиняют в предоставлении неправомерной выгоды бывшему председателю Государственной фискальной службы (ГФС) Украины. Его действия квалифицировали по ч. 4 ст. 369 УК Украины. Об этом говорится на сайте НАБУ.

Фамилии фигурантов дела не сообщаются, впрочем, из сообщения понятно, что речь идет о владельце агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олеге Бахматюке, которого обвиняют в предоставлении 722 млн грн неправомерной выгоды экс-главе ГФС Украины Роману Насирову и его советнику.

"Следствие установило факты предоставления владельцем агрохолдинга председателю ГФС (2015-2016 гг.) неправомерной выгоды в размере 5,5 млн долл. США за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и более 21 млн евро за возмещение почти 2,7 млрд НДС в течение февраля 2015 - августа 2016 гг", - информирует НАБУ.

Отмечается, что "плату за услуги", которая в среднем составляла около 20% от суммы возмещенного НДС, владелец агрохолдинга перечислял на счета иностранных компаний, подконтрольных главе ГФС и его близким лицам.

"Председатель ГФС в дальнейшем приоритезировал выплаты по возмещению НДС компаниям агрохолдинга, при этом не включал сведения о суммах, заявленных к бюджетному возмещению другими субъектами хозяйствования (в том числе коммунальными предприятиями), которые имели на то право", - резюмировали в ведомстве.

Дело Насирова: последние новости

В прошлом году расследование по делу экс-председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова было завершено. В частности, было установлено, что в течение 2015-2016 годов глава ГФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн гривен неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд гривен.

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