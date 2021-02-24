Ребенок 40 минут прождал родителей, пока ее не заметила девочка-школьница с соседней улицы. Она и отвела малышку домой.

В Новониколаевке Запорожской области пятилетнюю девочку высадили из школьного автобуса на пустой остановке. Около часа малышка провела на морозе, пока ее не отвела домой соседка-школьница.

Об этом сообщает газета "Новый день".

Девочка живет в Новониколаевке, а ее детский садик расположен в Семеновке. Каждое утро детей на школьном автобусе отвозят в садик, а вечером - развозят по домам. Высаживают на остановке, где малышей ждут родители.

Однако в этот раз воспитательница высадила девочку на пустой остановке на окраине, возле лесопосадки. И ребенок 40 минут прождал родителей, пока ее не заметила девочка-школьница с соседней улицы. Она и отвела малышку домой.

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Оказывается, родители не встретили дочку, потому что не получили сообщения от воспитателей о том, что садик заканчивает работу раньше.

В отделе образования Семеновской ОТГ сообщили журналистам, что воспитатели пытались дозвониться до родителей девочки, но те якобы не отвечали.

Сейчас чиновники от образования выясняют, кто виноват в случившемся и как не допустить повторения истории.

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Автор: Денис Прядко