В Одессе 20-летний парень получил травмы, упав в 4-метровую яму.
Инцидент произошел сегодня ночью. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, примерно в 00:15 на вызов выехали спасатели.
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«В состоянии средней степени тяжести с диагнозом "политравма" пострадавший госпитализирован в ГКБ №11», - говорится в сообщении.
Вероятно, эту яму вырыли для ремонта коммуникационных сетей.
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