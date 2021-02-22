С травмами в состоянии средней тяжести пострадавшего доставили в больницу.

В Одессе 20-летний парень получил травмы, упав в 4-метровую яму.

Инцидент произошел сегодня ночью. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, примерно в 00:15 на вызов выехали спасатели.

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«В состоянии средней степени тяжести с диагнозом "политравма" пострадавший госпитализирован в ГКБ №11», - говорится в сообщении.

Вероятно, эту яму вырыли для ремонта коммуникационных сетей.

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Автор: Лариса Козовая