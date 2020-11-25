Мужчине грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

56-летний житель Киевской области подозревается в развращении несовершеннолетних.

Читайте такжеВо Львове руководителя детского лагеря подозревают в изнасиловании 11 девочекОб этом сообщает в Facebook полиция Киевской области.

Установлено, что мужчина на протяжении нескольких лет совершал развратные действия в отношении ряда несовершеннолетних девушек на территории Киева и Обуховского района.

В частности, 15-летнюю киевлянку, которую он привез в Обуховщину, где в салоне авто совершил в отношении нее развратные действия. Также в течение нескольких лет он совершал развратные действия в отношении 17-летней девушки и других неустановленных малолетних девушек на территории Киева и Обуховщины.

По месту работы и в квартире в Киеве, которую злоумышленник снимал вместе с сожительницей, полиция во время обысков изъяла ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, банковские карточки, документы, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу.

Также изъят автомобиль его сожительницы, в котором мужчина совершал развратные действия с несовершеннолетними девушками.

По факту развращения несовершеннолетних открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику сообщено о подозрении, ему грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Меру пресечения для него изберет суд.

В МВД сообщают, что подозреваемый - известный фотограф.

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Автор: Инна Андалицкая