Нападение на госпиталь в Харьковской области произошло несколько дней назад.

В Харьковской области молодой мужчина совершил нападение на отделение коммунального некоммерческого предприятия "Купянское территориальное медицинское объединение", которое принимает больных COVID-19.

Об этом сообщил руководитель учреждения Евгений Синько в видеообращении, опубликованном Купянским городским советом.

По его словам, нападение произошло четыре дня назад.

Читайте такжеВ Одессе два срочника сбежали из госпиталя и украли 12 тысяч гривен"Молодой человек занимался не совсем правильными вещами: разбил окна в приемном отделении ковидного госпиталя, перевернул мебель и повредил оборудование, которое там было, повалил кислородные баллоны. Мы обратились с заявлением в полицию", – рассказал Синько.

Он отметил, что с сегодняшнего дня возле "ковидного" стационара будет дежурить патрульная полиция.

По его информации, отделение рассчитано на 211 коек для госпитализации больных коронавирусом. По состоянию на утро 19 октября все места в отделении были заняты, в том числе реанимационные с потоковым кислородом и концентраторами.

Напомним, в начале октября стало известно, что Харьковская область била коронавирусные антирекорды – шесть из 18 медицинских учреждений, которые принимали больных COVID-19, были заполнены на 95%.

Автор: Светлана Макринская