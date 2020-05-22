Расстрел на Житомирщине: стрельцу сообщили о подозрении

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине, который сегодня ночью застрелил из охотничьего ружья 7 человек на Житомирщине, сообщили о подозрении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве прокуратуры Житомирской области, следственным управлением ГУ Нацполиции в области арендатору пруда сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства двух и более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Кривом Роге девушка выпустила обойму пистолета в живот прокурору

22 мая на берегу пруда возле села Новоселица Попельнянского района у арендатора водоема возник конфликт с его знакомыми, с которыми он накануне распивал спиртные напитки на том же месте. "Во время конфликта подозреваемый из охотничьего ружья Иж-58 умышленно противоправно причинил смерть 7 лицам. Среди убитых - бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры", - сообщили в прокуратуре.

Арендатора водоема был задержан в порядке ст. 208 УПК, с места происшествия изъято охотничье ружье. Причины конфликта и обстоятельства совершения уголовного преступления устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, среди жертв убийцы из Попельнянского района Житомирской области - нацгвардейцы и волонтеры. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Трагедия произошла сегодня, 22 мая, ночью неподалеку от водоема в селе Новоселица Попельнянского района.

По предварительным данным, между владельцем пруда, местным жителем 1962 года рождения и группой приезжих возник конфликт. Владелец водоема из охотничьего ружья смертельно ранил 7 человек.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли 5 единиц оружия. Установлено, что оно зарегистрировано и принадлежит участникам происшествия.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram