В аварии пострадали двое украинских граждан, один из них в тяжелом состоянии.

Авария лифта в польском городе Лодзь, в которой пострадали граждане Украины, произошла из-за неправильной монтировки троса.

Как сообщают «Факты», к такому выводу пришли в окружной прокуратуре города. Трос удерживал временную платформу в шахте лифта, где украинцы проводили ремонтные работы.

«7 июня состоялся осмотр места с участием правоохранителей. Оценка эксперта подтверждает, что трос был коротковат и плохо прикреплен», – заявил прокурор Кшиштоф Копаня.

Известно, что в доме заменяли конструкцию лифта.

Сейчас никаких работ в здании не проводят. Прокуратура обещает установить виновных в неправильном монтировании троса в ближайшее время.

Читайте такжеВ Панаме при загадочных обстоятельствах скончался украинский капитан

Авария лифта с украинцами

Накануне сообщалось, что в одном из домов в центре польского города Лодзь оборвался лифт с двумя гражданами Украины.

Мужчины в возрасте 41 и 42-х лет как раз работали на крыше в шахте лифта на 15 этаже, когда кабина сорвалась вниз.

Медики вытащили пострадавших украинцев, оба выжили, их отвезли в больницу. Один из раненых в тяжелом состоянии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров