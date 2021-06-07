Авария лифта в польском городе Лодзь, в которой пострадали граждане Украины, произошла из-за неправильной монтировки троса.
Как сообщают «Факты», к такому выводу пришли в окружной прокуратуре города. Трос удерживал временную платформу в шахте лифта, где украинцы проводили ремонтные работы.
«7 июня состоялся осмотр места с участием правоохранителей. Оценка эксперта подтверждает, что трос был коротковат и плохо прикреплен», – заявил прокурор Кшиштоф Копаня.
Известно, что в доме заменяли конструкцию лифта.
Сейчас никаких работ в здании не проводят. Прокуратура обещает установить виновных в неправильном монтировании троса в ближайшее время.
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Авария лифта с украинцами
- Накануне сообщалось, что в одном из домов в центре польского города Лодзь оборвался лифт с двумя гражданами Украины.
- Мужчины в возрасте 41 и 42-х лет как раз работали на крыше в шахте лифта на 15 этаже, когда кабина сорвалась вниз.
- Медики вытащили пострадавших украинцев, оба выжили, их отвезли в больницу. Один из раненых в тяжелом состоянии.
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