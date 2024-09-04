Они погибли в собственном доме.

В результате сегодняшней утренней атаки по Львову погибла мать и три ее дочери, живым остался только муж и отец детей. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой, обнародовав фото семьи.

"После сегодняшней атаки живым на этом фото остался только муж Ярослав. Жена Евгения и трое их дочерей - Ярина, Дарья и Эмилия - погибли в собственном доме", - рассказал городской голова.

Он отметил, что Ярине Базилевич был 21 год. Девушка работала в офисе "Львов - молодежная столица Европы 2025".

Видео дня

"В центре Европы Россия истребляет украинцев целыми семьями. Россияне убивают наших детей, наше будущее", - добавил Садовый.

Ракетная атака на Львов 4 сентября - детали

Утром 4 сентября Россия нанесла удар по Львову. Повреждены жилые дома в центре города, медицинские и образовательные учреждения.

Известно о семи погибших в результате атаки, среди них - трое детей. Пострадали 47 человек.

По информации Первого медицинского объединения Львова, госпитализированы 45 чпострадавших. Среди них - семеро детей. У раненых - взрывные осколочные ранения туловища, органов грудной клетки, конечностей и лица. Также ранения внутренних органов, травмы легких и сосудов.

Вас также могут заинтересовать новости: