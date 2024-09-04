Ракетная атака на Львов: известно уже о шести пострадавших, среди которых ребенок (фото)

Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Российские оккупационные войска утром 4 сентября нанесли очередную ракетно-дроновую атаку на Украину. Среди целей оказался город Львов.

Как сообщает городской голова Андрей Садовый, в результате атаки есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала.

Ученики Арники и школы №17 не выйдут на учебу и останутся дома. Также указывается, что много выбитых окон в районе улиц Коновальца, Братьев Михновских, Мельника

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Впоследствии он заявил, что известно уже о шести пострадавших. Среди них 10-летний мальчик. Сейчас медики оказывают необходимую помощь.

Укрзализныця сообщила о нескольких обесточиваний на Львовщине. Указывает, что из-за этого возникла задержка в отправке ряда поездов:

№ 59 Киев-Чоп;

№ 91 Киев-Львов;

№ 25/135 Одесса-Ясиня, Черновцы;

№ 11 Одесса-Львов;

№ 149 Полтава-Черновцы;

№ 746 Львов-Киев;

№ 368 Ужгород-Ковель;

Однако задержка была минимальная.

Атака на Украину - что известно

Как сообщал УНИАН, около 02:00 военные предупредили о взлете пяти бомбардировщиков Ту-95МС. Также указывалось, что враг поднимал в небо МиГ-31К.

Позже в воздушном пространстве начали фиксировать российские ракеты. Взрывы прогремели в Кривом Роге и Львове. Кроме того, враг атаковал и Одесскую область.

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