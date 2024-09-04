Ракетная атака на Львов: известно уже о шести пострадавших, среди которых ребенок (фото)

Российские оккупационные войска утром 4 сентября нанесли очередную ракетно-дроновую атаку на Украину. Среди целей оказался город Львов.
Как сообщает городской голова Андрей Садовый, в результате атаки есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала.
Ученики Арники и школы №17 не выйдут на учебу и останутся дома. Также указывается, что много выбитых окон в районе улиц Коновальца, Братьев Михновских, Мельника
Впоследствии он заявил, что известно уже о шести пострадавших. Среди них 10-летний мальчик. Сейчас медики оказывают необходимую помощь.
Укрзализныця сообщила о нескольких обесточиваний на Львовщине. Указывает, что из-за этого возникла задержка в отправке ряда поездов:
- № 59 Киев-Чоп;
- № 91 Киев-Львов;
- № 25/135 Одесса-Ясиня, Черновцы;
- № 11 Одесса-Львов;
- № 149 Полтава-Черновцы;
- № 746 Львов-Киев;
- № 368 Ужгород-Ковель;
Однако задержка была минимальная.
Атака на Украину - что известно
Как сообщал УНИАН, около 02:00 военные предупредили о взлете пяти бомбардировщиков Ту-95МС. Также указывалось, что враг поднимал в небо МиГ-31К.
Позже в воздушном пространстве начали фиксировать российские ракеты. Взрывы прогремели в Кривом Роге и Львове. Кроме того, враг атаковал и Одесскую область.