Во Львовской области нашли боевые части 'Кинжала' и Х-101 (фото)

Саперы изъяли остатки ракет и предотвратили потенциальные несчастные случаи.

Саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям после одной из самых массированных атак нашей страны во Львовской области изъяли боевые части крылатой ракеты "Х-101" и аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".

"Быстрые и профессиональные действия специалистов ГСЧС предотвратили дальнейшие разрушения и возможные жертвы среди мирного населения", - отметили в ГСЧС в Telegram.

Спасатели призвали в случае обнаружения любого подозрительного предмета не приближаться к нему и не пытаться самостоятельно его переместить или разобрать. В таком случае необходимо стоит позвонить по номерам "101" или "102".

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Атаки на украинскую энергетику

26 августа российские войска нанесли очередной массированный удар по территории Украины.

С начала войны все гидроэлектростанции в Украине были атакованы Россией, сообщил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. Член координационного комитета Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль рассказывала, что по некоторым электростанциям российские оккупанты нанесли до 20 ударов.

"Все эти станции пристреляны. По некоторым прилеты были до 20 раз. И если у нас не будет достаточно ПВО и закрытое небо, это будет бесконечная работа по восстановлению - разрушение - восстановление", - пояснила она.

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