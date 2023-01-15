Спасатели не бросают в беде пушистых хулиганов.

Сотрудники ГСЧС в Днепре спасают не только людей из-под завалов разрушенного россиянами дома, но и животных. Домашние любимцы тяжело идут на контакт, потому что напуганы и не понимают, что произошло.

Для спасения кота Кузи развернули целую операцию. Хозяев животного спасли еще вчера, а вот пушистого проказника не смогли сразу найти. Его обнаружили 15 января на кондиционере, расположенном на седьмом этаже.

Спасатели попытались добраться до Кузи, но напуганное животное убежало. Чуть позже его все же нашли и передали хозяевам, которые все это время находились возле руин девятиэтажки.

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Стоит отметь, что Кузя не единственный пушистый жилец дома, которого смогли найти при разборе завалов после атаки россиян на мирный город.

Один из жителей дома на момент трагедии был на работе, а сегодня пришел, чтобы забрать кота, который остался в квартире. Он был сильно напуган и забился под диван.

Ракетная атака на Днепр - что известно

14 января Россия снова подтвердила свой статус страны-террриста. Оккупанты всего выпустили по городам Украины 38 ракет, но одна из них попала в многоэтажку в Днепре.

В результате ракетного удара один из подъездов дома полностью уничтожен. На момент трагедии дома могли находиться до 200 человек, среди которых 50 - дети. Отмечается, что россияне ударили по жилому дому ракетой Х-22.

По состоянию на 07:25 воскресенья,15 января, сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов 38 человек, из них шестеро детей. При этом 21 человек погиб, среди них один ребенок. Кроме того, ранения получили 73 человека, в том числе 14 детей.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что более 40 раненых находятся в больницах, их них четверо в реанимации - тяжелые, а судьба еще более 40 человек неизвестна.

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