Экс-посол США в РФ Майкл Макфол считает действия Кремля "терроризмом" и призывает США и союзников официально признать РФ страной-спонсором терроризма.

Западные политики, дипломаты и эксперты осудили ракетный удар РФ по Украине 14 января, призвав предоставить Киеву больше дальнобойного оружия.

В частности, президент Молдовы Мая Санду выразила соболезнования украинцам и заявила, что от субботних обстрелов Украины пострадала и Молдова. "Жестокая война России против Украины снова напрямую влияет на Молдову. Молдавская пограничная полиция обнаружила обломки ракет вблизи села Ларга на севере Молдовы", – написала она в Twitter.

Кроме того, бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус возмутился тем, что западное оружие поступает Украине очень медленно и не в том объеме, в котором могло би остановить российские атаки.

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"Российские нацисты могут безнаказанно бомбить Киев, но украинцы не могут получить дальнобойную артиллерию, танки и истребители для освобождения оккупированных и аннексированных территорий, потому что кто-то считает, что это может быть провокацией? Абсурд", - высказал мнение политик.

А бывший премьер-министр Бельгии Хи Верхофштадт призвал Запад к решительным действиям против РФ. Верхофштадт написал в Twitter, что нужно радикально ужесточить санкции и отправить Украине замороженные деньги российского Центрального банка.

"После террористической атаки России, давайте откажемся от дополнительных санкций и перейдем к: санкции против всех западных компаний и лиц, которые имеют дело с РФ; список Навального с 6700 приближенных к Путину; отправьте замороженные 300 млрд евро российского ЦБ прямо в Украину!", - призвал он.

А экс-посол США в РФ Майкл Макфол считает действия Кремля "терроризмом" и призывает США и союзников официально признать РФ таковой.

"Это терроризм. Настало время США и другим странам признать РФ государством-спонсором терроризма", - считает дипломат.

Американский эксперт Эндрю Михта из Европейского центра исследований безопасности им. Джорджа Маршалла считает, что сейчас наступил решающий момент, когда нельзя медлить, потому что украинцам нужно оружие прямо сейчас. От этого, по его мнению, будет зависеть судьба не только Украины, но и всего Запада, его ценностей и его порядка.

"Если мы не сможем помочь Украине защитить себя и победить российских захватчиков, пожалуйста, не говорите мне больше о "наших ценносях", "верховенстве права" или нашем "международном порядке, основанном на правилах". Эта война – это война, которая трансформирует систему, поэтому будем иметь смелость делать то, что правильно: предоставить оружие Украине сейчас. Достаточно разговоров", - считает Михта.

Удар по Днепру 14 января

Российские террористы обстреляли Днепр. Ракета попала в жилой многоэтажный дом, в результате чего один из подъездов был полностью разрушен.

Удар по многоэтажке был нанесен на российской ракетой Х-22, Она известна как "убийца авианосцев".

В настоящее время известно, что в результате этого удара погибли 20 человек, из которых один ребенок, ранены 73 человека, в том числе 14 детей.

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