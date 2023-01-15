На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов.

В Днепре по состоянию на 07:25 сотрудники ГСЧС спасли из разрушенной многоэтажки 38 человек, из них шестеро детей. Под завалами погибли 18 человек, из которых один ребенок, ранены 73 человека, в том числе 14 детей.

Как сообщили в ГСЧС, сейчас продолжается ликвидация трех незначительных очагов тления в завалах. "Планируется проведение ротации личного состава. Установлены 4 палатки ГСЧС и одна палатка от волонтеров (обеспечено питание). Психологами ГСЧС оказана помощь 40 пострадавшим", - говорится в сообщении.

Продолжаются поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов. Освещение места проведения работ обеспечено.

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Как добавил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, более 40 раненых в больницах, четверо в реанимации - тяжелые. По его данным, остается неизвестной судьба еще более 40 человек.

"Предварительно, субботний вражеский удар по жилому дому, разрушил 72 квартиры, изуродовал более 230... Продолжается демонтаж разрушенных конструкций дома. Уже вывезено почти 3500 тонн обломков", - сообщил Резниченко.

Удар по Днепру 14 января

Российские террористы обстреляли Днепр. Ракета попала в жилой многоэтажный дом, в результате чего один из подъездов был полностью разрушен.

Удар по многоэтажке был нанесен россиянами ракетой Х-22, Она известна как "убийца авианосцев".

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