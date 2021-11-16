В ДТП в Киеве пострадала пассажирка такси, узнали журналисты.

В Деснянском районе Киева на Троещине маршрутка врезалась в авто такси Skoda, пострадал один человек и попал в больницу.

Авария в Киеве случилась на пересечении улиц Маяковского и Закревского, пострадала пассажирка такси, говорится в Telegram-канале Magnolia TV.

По словам водителя такси, он ехал по улице Маяковского на зеленый свет светофора, а водитель маршрутки одновременно попытался "проскочить" на красный.

Таксист также сказал, что его пассажирка не пристегнулась и ударилась головой.

Читайте такжеВ Киеве возле Моста влюбленных перевернулось авто BMW: водитель сбежал и забрал номера (фото)"Таксист... хотел уйти от удара, но боялся протаранить встречный транспорт. Поэтому маршрутка врезалась в автомобиль Skoda. Что касается водителя маршрутного такси, то мужчина уверял, что правила не нарушал. Однако очевидцы добавили, что маршрутка действительно поехала на запрещенный сигнал", – говорится на канале.

В маршрутке во время аварии находились три человека, обошлось без травмированных.

Напомним, 14 ноября в Киеве на бульваре Дружбы Народов столкнулись сразу девять авто. По предварительным данным, в результате масштабной аварии никто не погиб и не пострадал.

Автор: Екатерина Присяжнюк