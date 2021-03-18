На просьбу хозяина прекратить грабеж незнакомец не реагировал.

На Волыни пьяный мужчина ворвался в дом среди бела дня и начал выносить из него вещи прямо в присутствии ошарашенного хозяина. Вора задержали на месте.

Читайте такжеВ Киеве молодчик ворвался в кофейню и украл чаевые у беременной баристы (видео)

Об этом говорится в приговоре Гороховского райсуда Волынской области, обнародованного в государственном реестре. Инцидент произошел еще в прошлом году. Потерпевший сидел у себя дома и читал газету, когда увидел, что к нему на чердак по лестнице поднимается неизвестный. Выйдя на улицу, он увидел, что незнакомец вышел с чердака с рюкзаком, набитым вещами.

Пострадавший спросил у мужчины, кто он такой и что здесь делает. Тот же спросил, где жена хозяина, имеет ли он деньги и где его собака. Позже выяснилось, что собаку незнакомец предварительно привязал к велосипеду и вывез за село. В дальнейшем грабитель молча пошел в дом и продолжил собирать там вещи хозяина. В частности – взял мобильный телефон и электропилу.

На просьбу хозяина прекратить грабеж незнакомец не реагировал. Вместо этого продолжал собирать вещи. Пострадавший пошел к соседям и сообщил о ситуации.

Родственники потерпевшего вызвали полицию, странного мужчину задержали.

Обвиняемый – ранее судимый, свою вину признал. Экспертиза установила, что в период преступления он проявлял признаки легкой умственной отсталости с выраженными поведенческими расстройствами и алкогольным отягощением. По своему психическому состоянию он мог осознавать свои действия, однако в полной мере не мог управлять ими. Вследствие этого может быть признан ограниченно вменяемым.

Суд признал мужчину виновным в грабеже и приговорил его к лишению свободы на четыре года. Также ему принудительно окажут психиатрическую помощь.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН