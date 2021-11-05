Сервисы, через которые украинцы вызывают такси, почти всегда не отвечают за безопасность пассажиров.

Онлайн-сервисы по вызову такси становятся в Украине все популярнее, однако сейчас они превратились в настоящую игру на выживание. Пьяные водители на чужих и арендованных машинах, полное отсутствие гарантий безопасности от компаний - поездка на такси сейчас имеет все шансы превратиться в огромную беду.

Об этом говорится в сюжете программы "ДжеДАЇ" на телеканале "2+2".

Онлайн-приложения для такси - удобный сервис, который предоставляет пользователям возможность вызвать машину и быстро добраться до места назначения. Однако иногда такие поездки превращаются в настоящее бедствие. Так, Владислав из Киева однажды вызвал такси и очень пожалел, что сел в салон машины.

Все происходило ночью, когда шел дождь. Водитель ехал на скорости почти в 100 километров в час. Мужчина решил объехать лужу, однако все закончилось ужасным ДТП - машина влетела в тротуар, перевернулась, врезалась в столб и снова перевернулась.

Читайте такжеВ Черновцах таксист тяжело ранил отверткой пьяного пассажираПассажир рассказывает, что сразу после аварии он едва дышал - в ДТП он ударился грудной клеткой. К счастью, ни он, ни водитель не получили серьезных травм. Однако оказалось, что водитель не имел при себе документов, а когда копы решили проверить его на трезвость - он "надул" почти 1 промилле алкоголя.

Полиция также "пробила" водителя по базе и обнаружила, что для него такая ситуация уже не первая. Мужчина не имеет прав, он уже пятый раз попался на пьяной езде, два раза из которых он был под наркотическими веществами. Кроме этого, на водителе уже была административная статья за хранение наркотиков. Мужчина обещал лечиться от зависимости и избежал уголовной ответственности.

В аварии разбился багаж пассажира, который имел при себе телефоны и очень дорогой ноутбук, стоимостью почти 100 тысяч гривень. Водитель обещал все компенсировать и написал расписку. Однако впоследствии он скрылся, а машина, на которой он попал в ДТП, оказалась арендованной.

Пассажир так и не получил компенсацию. Он обращался в онлайн-сервис, через который вызвал такси. Однако там ему помочь не спешат. Изначально компания обещала выяснить ситуацию, однако дело так и не двинулось с места.

К сожалению, онлайн-сервисы не отвечают за безопасность пассажира. Это написано даже в соглашении, на которое пользователи автоматически соглашаются, когда устанавливают приложение для вызова такси.

Читайте также"Я работаю без маски": в Днепре таксист обругал и выгнал пассажирку из-за простой просьбыАдвокат Сергей Ярошенко рассказал телеканалу "2+2" о том, что сейчас более 90% сервисов такси, как собственно и сам бизнес по перевозкам людей - нелегальные. Фирмы предоставляют только информационные услуги и не несут ответственности за водителей. Компании не имеют трудовых или договорных отношений с людьми, которые возят пассажиров. Такие сервисы очень трудно привлечь к ответственности.

Однако адвокат отмечает, что пассажиры, попавшие впросак из-за сервисов для вызова такси, все равно должны отстаивать свои права. Чем больше будет исков в судах, чем больше будет обращений в полицию - тем быстрее появится правовая база, которая заставит онлайн-сервисы отвечать за пьяных водителей на чужих машинах.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве таксист отличился странным поведением в ДТП. После аварии предполагаемый виновник начал вести себя неадекватно.

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Автор: Полина Кузенко