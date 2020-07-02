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В Киеве пьяный водитель въехал в дерево, убегая от задержания (видео)

10:50, 02 июля 2020
Происшествия
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Попытка побега оказалась неудачной / скриншот видео

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, опубликовав видео с места инцидента.

"В столице в районе Фуршета на Вербицкого, 32 пьяный водитель (удостоверение сотрудника ветерана МВД) в полном неадекватном состоянии управлял авто. Граждане попытались его остановить, он нажал на газ. В результате врезался в дерево в трёх метрах от лавочки с детьми", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место приехали четыре патруля полиции и следственно-оперативная группа, а в авто нарушителя нашли недопитый алкоголь.

Как сообщал УНИАН, со вчерашнего дня в Украине ужесточили наказание за "пьяное" вождение: теперь речь может идти не только об административной ответственности, но и уголовной.

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