Правоохранители наведались к женщине, которая едва не попала под колеса машины с маленькой дочкой на руках.

Полиция Харькова нашла женщину, которая 9 ноября упала с ребенком на тротуар, имея при этом признаки алкогольного опьянения. Правоохранители пришли к горе-матери, которая уже стоит на учете службы по делам детей, домой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители проводили мониторинг сети и увидели видео, на котором женщина с признаками опьянения уронила ребенка и упала вместе с ним на тротуар. Сотрудники полиции быстро установили, что главной участницей инцидента является 36-летняя жительница Харькова, которая уже состоит на учете службы по делам детей. Кроме этого, женщину уже не один раз привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей, добавили в полиции.

Читайте такжеВ Ривненской области между вагонами нашли 12-летнего мальчика (фото)"Принимая во внимание тот факт, что ребенку угрожает опасность, по месту жительства женщины прибыли инспектор сектора ювенальной превенции Харьковского УУП № 2, директор службы по делам детей и медицинские работники. Во время осмотра ребенка медики обнаружили на теле малышки телесные повреждения, полученные им вероятно в результате падения. Правоохранители приняли решение об изъятии девочки. Ее передали в детское отделение харьковской городской больницы № 4", - сообщили в отделе коммуникации.

Условия, в которых жил ребенок, правоохранители зафиксировали на фото. Сейчас решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности.

Что этому предшествовало:

9 ноября в Харькове агрессивная женщина с ребенком на руках едва не устроила ДТП. Горе-мать пересекала дорогу не на пешеходном переходе, едва не попала под колеса машин, а потом еще и уронила девочку на землю.

"Яжмать" кричала на водителей и упала вместе с маленьким ребенком. Авторы видео, на котором можно увидеть печальный инцидент, писали, что женщина была навеселе.

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Автор: Полина Кузенко