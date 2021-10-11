Мужчине назначили пять лет лишения свободы, однако с испытательным сроком в один год.

На Ривненщине за стрельбу в щенков суд назначил мужчине пять лет лишения свободы, но с испытательным сроком в один год.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области, приговор 46-летнему мужчине вынес Здолбуновский районный суд.

10 августа обвиняемый из пневматической винтовки одного щенка застрелил, попав в голову, а во второго дважды стрелял, но его удалось спасти.

Следователи сообщили 46-летнему здолбуновчанину о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 299 УК Украины - жестокое обращение с животными, совершенное с особой жестокостью.

Читайте такжеПродавец шаурмы воткнул нож в спину спаниеля (видео)В полиции отмечают, что свою вину во время судебного заседания мужчина признал полностью и активно сотрудничал со следствием, что стало смягчающим обстоятельством в назначении наказания.

Суд признал стрелка виновным в совершении уголовного преступления и назначил ему наказание - лишение свободы на срок пять лет. Впрочем, мужчину освободили от отбывания назначенного наказания, если он в течение испытательного срока в один год не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него судом обязанности.

В частности, осужденный обязан периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства или работы.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в Здолбунове мужчина решил поквитаться с бездомным псом, который накануне якобы на него бросался.

"Он хотел выстрелить в того из пневматической винтовки, однако промахнулся и попал в голову щенка. После этого снова произвел несколько выстрелов и дважды попал в другого щенка", - рассказывали в полиции.

Правоохранители на месте обнаружили погибшего щенка, а еще один лежал раненый неподалеку - его впоследствии обследовали в ветклинике, обнаружили пулю и оказали необходимую помощь.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Надя Пришляк