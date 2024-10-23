Офис генпрокурор продолжает выяснять масштабы проблемы, которую не замечал годами.

По предварительным данным служебного расследования, в двух областях Украины самый высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью. Как отмечается в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора, в ОГП продолжается служебное расследование относительно возможных злоупотреблений прокуроров при получении групп инвалидности.

Эта проверка охватывает все регионы, спецпрокуратуры и центральный аппарат. Исследуются вопросы, связанные с приобретением прокурорами статуса лица с инвалидностью, и вопрос получения пенсионных выплат по решению суда.

Также по этим фактам расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (в частности, это подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов; предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

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"По предварительным данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой", - говорится в сообщении.

Так, согласно обработанной в настоящее время информации, в Черкасской области 60 прокуроров органов прокуратуры имеют статус лица с инвалидностью. Это составляет 27,4% от общего количества работающих там прокуроров. 59 из них получили этот статус до полномасштабного вторжения.

В Хмельницкой области такой статус имеет 61 прокурор или 29,8% от общего количества. 50 получили группы инвалидности до полномасштабного вторжения.

"В остальных прокуратурах и в Офисе генерального прокурора этот показатель не превышает 10%. В частности, в 18 прокуратурах доля прокуроров, имеющих группы инвалидности, меньше 5% от общей численности, еще в 11 прокуратурах - от 5 до 10%", - отметили в прокуратуре.

В Офисе генпрокурора 22 прокурора имеют статус лица с инвалидностью. Это 2,5% от общей численности прокуроров, работающих в центральном аппарате.

"По каждому из этих фактов будет проведена тщательная проверка и дана оценка как в рамках служебного расследования, так и в рамках уголовного производства", - отметили в ОГП.

Скандал с прокурорами-инвалидами

Как сообщалось, продолжает набирать обороты скандал с массовым установлением инвалидности прокурорам. Выяснилось, что в этой государственной структуре работает гораздо больше таких лиц, чем в других силовых органах.

Источники "Экономической правды" из экономического блока правительства поделились, что лишь около 10% получателей пенсии по специальному закону "О прокуратуре" получают ее именно по инвалидности. В то же время только 19% рядовых прокуроров указали ее в своих декларациях.

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