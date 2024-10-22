Многим фигурантам дел о незаконном оформлении инвалидности удается получить мягкое наказание.

Скандал с массовым установлением инвалидности прокурорам продолжает набирать обороты. Выяснилось, что в этой госструктуре работает гораздо больше таких лиц, чем в других силовых органах, пишет Экономическая Правда.

Источники в ЭП из экономического блока правительства поделились, что всего около 10% получателей пенсии по специальному закону "О прокуратуре" получают ее именно по инвалидности. При этом только 19% рядовых прокуроров указали ее в своих декларациях. Для сравнения, 38% руководящего состава получают пенсии. Если считать членов их семей, то этот показатель окажется еще больше.

В материале также говорится о том, что каждый пятый работник прокуратуры указал в декларации наличие пенсионных выплат. Интересно то, что штат органов прокуратуры за последние 10 лет был уменьшен вдвое, но количество сотрудников госструктуры, которые получают пенсии, после начала войны увеличилось на 30%.

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Издание отмечает, что согласно данным Госстата, в начале 2022 года в Украине проживало 2,72 млн человек с инвалидностью, что равняется 6,6% от всего населения страны. Во время полномасштабного вторжения РФ этот показатель увеличился до 3 млн человек (7,5%).

Помимо этого в издании подчеркнули, что судебные приговоры против сотрудников областных медико-социальных экспертных комиссий, которые выдавали фальшивые диагнозы для оформления инвалидности, не заканчиваются тюремными сроками. Многие из фигурантов получают мягкие наказания в виде штрафа на несколько десятков тысяч гривен или условные приговоры.

Напомним, что работники прокуратуры имеют законное право на пенсию согласно закону "О прокуратуре" за выслугу лет независимо от их возраста, но только при наличии 25 лет выслуги, в том числе стажа работы на должностях не менее 15 лет.

Скандал с прокурорами-инвалидами - что известно

Как сообщал УНИАН, в начале октября была задержана руководительница Хмельницкого областного центра МСЭК Татьяна Крупа. В рабочем кабинете чиновницы нашли ряд поддельных медицинских документов, а также списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Помимо этого в незаконном обогащении уличили и сына руководительницы Хмельницкого областного центра МСЭК. Он занимает руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Также мы писали, что первые результаты проверки областных МСЭК показали, что в Хмельницкой области документы об инвалидности имеют 61 прокурор. Установлено, что 50 прокуроров получили инвалидность еще до начала полномасштабной войны.

Из-за скандала вокруг фейковых "инвалидов" 22 октября президент Украины Владимир Зеленский издал указ о реформе всей системы МСЭК. Он ожидает ответственности за этот скандал от Генерального прокурора Андрея Костина.

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