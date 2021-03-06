В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, еще двое пострадали.
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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
ДТП произошло около 5:52 на автомобильной дороге международного значения М-29 «Харьков-Симферополь» вблизи поселка городского типа Губиниха Новомосковского района. Столкнулись грузовой автомобиль Volvo FL7 и малотоннажный грузовик «ГАЗель». В результате ДТП пострадали двое мужчин (1998 и 1999 годов рождения) и один погиб (1956 года рождения).
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