Столкнулись грузовой автомобиль Volvo FL7 и малотоннажный грузовик «ГАЗель».

В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, еще двое пострадали.

Читайте такжеЗеленский выразил соболезнования семьям погибших украинцев в ДТП в Польше

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

ДТП произошло около 5:52 на автомобильной дороге международного значения М-29 «Харьков-Симферополь» вблизи поселка городского типа Губиниха Новомосковского района. Столкнулись грузовой автомобиль Volvo FL7 и малотоннажный грузовик «ГАЗель». В результате ДТП пострадали двое мужчин (1998 и 1999 годов рождения) и один погиб (1956 года рождения).

Вас могут также заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН