Полицейские устроили ДТП в Киеве / скриншот
Утром в воскресенье, 22 августа, сотрудники полиции устроили дорожно-транспортное происшествие в центре Киева.
Видео с места событий от очевидцев опубликовал Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Авария произошла на площади Льва Толстого.
По словам очевидца, полицейская машина Mitsubishi Л200 проехала на запрещающий сигнал светофора и протаранила Chevrolet.
Полицейские в Киеве устроили ДТП: есть пострадавший
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