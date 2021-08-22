В аварии пострадал водитель Chevrolet.

Утром в воскресенье, 22 августа, сотрудники полиции устроили дорожно-транспортное происшествие в центре Киева.

Видео с места событий от очевидцев опубликовал Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Авария произошла на площади Льва Толстого.

По словам очевидца, полицейская машина Mitsubishi Л200 проехала на запрещающий сигнал светофора и протаранила Chevrolet.

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Автор: Катерина Шварц