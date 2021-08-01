Нелепый и жуткий случай произошел в провинции Квебек.

Сотрудники полиции Канады оказались в неловком положении — они приняли обожженное тело женщины за манекен и выбросили в мусорник.

Об этом сообщает CBC.

Инцидент произошел возле города Шербрук в провинции Квебек еще 23 июля, однако обстоятельства директор местной полиции Дэнни МакКоннелл раскрыл только сейчас.

По его словам, около 10 утра правоохранителям сообщили о незначительном возгорании около лесной полосы в городе. Первыми на место событий прибыли пожарные, которые обнаружили "сгоревший силиконовый манекен".

Читайте такжеМужчина наехал на семью канадских мусульман: полиция назвала причинуВ результате консультаций было решено выбросить манекен в мусорный контейнер на территории отделении полицейского участка.

Примерно через четыре часа в полицию обратился мужчина, который заявил о пропаже своей сожительницы. По сигналу ее мобильного удалось найти машину женщины — она была недалеко от места пожара.

Заподозрив неладное полицейские внимательнее осмотрели "манекен" и сделали жуткое открытие — это и была пропавшая. После этого было начато расследование по выяснению обстоятельств смерти женщины.

Как уже сообщал УНИАН, в прошлом году в канадской провинции Новая Шотландия произошло крупнейшее по числу жертв нападение в истории страны — было убито не менее 16 человек.

Автор: Станислав Кожемякин