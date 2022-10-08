В июле 2022 года член военно-врачебной комиссии получила взятку за влияние на председателя призывной комиссии во время прохождения призывником медосмотра.

На Харьковщине будут судить врача, которая получала взятки за воздействие на председателя призывной комиссии. Так она продавала "непригодность" к военной службе. Харьковская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере уже направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудницы "Городской клинической больницы № 14 им. проф. Л. Л. Гиршмана".

Об этом сообщает специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил в Facebook.

Известно, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Следователи установили, что в июле 2022 года член военно-врачебной комиссии на базе Слободского объединенного районного терцентра комплектования и соцподдержки получила взятку за влияние на главу призывной комиссии по проведению военно-врачебной экспертизы во время прохождения призывником медосмотра и определения степени непригодности последнего к военной службе.

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За 25 тыс. долларов США житель Харькова получил бы временное удостоверение военнообязанного с отметкой о непригодности к прохождению военной службы.

Инциденты в Украине во время войны

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Харьковщине поймали боевика "ЛНР", которого прятал местный житель. 60-летнему мужчине, который "приютил" врага, грозит уголовная ответственность по ст. 111-1 ч. 4 Уголовного кодекса, наказывается или штрафом, или лишением свободы или запретом заниматься определенной деятельностью.

Кроме этого недавно стало известно, что на Харьковщине фермерша-депутат "ОПЗЖ" отдавала оккупантам собранный урожай. В августе она передала в 250 тонн врагу семена подсолнечника из прошлогоднего урожая, которые сразу вывезли в РФ.

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