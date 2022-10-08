На Харьковщине будут судить врача, которая получала взятки за воздействие на председателя призывной комиссии. Так она продавала "непригодность" к военной службе. Харьковская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере уже направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудницы "Городской клинической больницы № 14 им. проф. Л. Л. Гиршмана".
Об этом сообщает специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил в Facebook.
Известно, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Следователи установили, что в июле 2022 года член военно-врачебной комиссии на базе Слободского объединенного районного терцентра комплектования и соцподдержки получила взятку за влияние на главу призывной комиссии по проведению военно-врачебной экспертизы во время прохождения призывником медосмотра и определения степени непригодности последнего к военной службе.
За 25 тыс. долларов США житель Харькова получил бы временное удостоверение военнообязанного с отметкой о непригодности к прохождению военной службы.
Инциденты в Украине во время войны
Ранее УНИАН уже сообщал, что на Харьковщине поймали боевика "ЛНР", которого прятал местный житель. 60-летнему мужчине, который "приютил" врага, грозит уголовная ответственность по ст. 111-1 ч. 4 Уголовного кодекса, наказывается или штрафом, или лишением свободы или запретом заниматься определенной деятельностью.
Кроме этого недавно стало известно, что на Харьковщине фермерша-депутат "ОПЗЖ" отдавала оккупантам собранный урожай. В августе она передала в 250 тонн врагу семена подсолнечника из прошлогоднего урожая, которые сразу вывезли в РФ.