Инцидент произошел в Борисполе, компания, которая доставила блюдо с "сюрпризом", вину не признает.

На Киевщине работники офиса одной из компаний хотели "заморить червячка" и заказали еду. Однако поесть не удалось - вместо вкусного и аппетитного блюда одна из женщин получила суп с пожеванной жвачкой.

Об этом работница офиса, которая увидела в еде неприятный "сюрприз", сообщила ТСН.

Женщина рассказала, что в первом блюде среди картофеля и брокколи она увидела не совсем приятный "ингредиент" - жвачку, которую уже кто-то использовал по назначению. Досадную находку она зафиксировала на видео.

Конечно, офис обратился к компании, которая предоставила суп с "сюрпризом". Однако работники фирмы отрицают свою вину. Управляющая утверждает, что никто из персонала, который причастен к изготовлению пищи, не имеет привычки жевать жвачку во время работы.

Читайте такжеМужчина гулял по Киеву с гранатой в кармане (фото)Однако фирма, доставившая в офис суп со жвачкой, все же обещает разобраться в инциденте. Управляющая планирует просмотреть видео с камер наблюдения и выяснить, кто может быть причастен к неприятному "сюрпризу" в первом блюде.

Ранее УНИАН уже сообщал о еще одном досадном инциденте с едой. На Полтавщине мужчина приобрел на автостанции сосиску в тесте с опарышами. Гадкое блюдо несчастный, который уже успел откусить "лакомый" кусочек, показал на фото.

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Автор: Полина Кузенко