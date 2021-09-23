На Киевщине работники офиса одной из компаний хотели "заморить червячка" и заказали еду. Однако поесть не удалось - вместо вкусного и аппетитного блюда одна из женщин получила суп с пожеванной жвачкой.
Об этом работница офиса, которая увидела в еде неприятный "сюрприз", сообщила ТСН.
Женщина рассказала, что в первом блюде среди картофеля и брокколи она увидела не совсем приятный "ингредиент" - жвачку, которую уже кто-то использовал по назначению. Досадную находку она зафиксировала на видео.
Конечно, офис обратился к компании, которая предоставила суп с "сюрпризом". Однако работники фирмы отрицают свою вину. Управляющая утверждает, что никто из персонала, который причастен к изготовлению пищи, не имеет привычки жевать жвачку во время работы.
Читайте такжеМужчина гулял по Киеву с гранатой в кармане (фото)Однако фирма, доставившая в офис суп со жвачкой, все же обещает разобраться в инциденте. Управляющая планирует просмотреть видео с камер наблюдения и выяснить, кто может быть причастен к неприятному "сюрпризу" в первом блюде.
Ранее УНИАН уже сообщал о еще одном досадном инциденте с едой. На Полтавщине мужчина приобрел на автостанции сосиску в тесте с опарышами. Гадкое блюдо несчастный, который уже успел откусить "лакомый" кусочек, показал на фото.
Также Вас могут заинтересовать новости:
- Загадочная смерть: на Житомирщине внезапно умерли мать и две ее дочери
- В центре Полтавы мужчина открыл стрельбу и похитил женщину
- "Сегодня ваш последний день": школу Днепра напугали угрозы в TikTok и неизвестный с дробовиком (фото)
- Похитили дочь депутата и требовали огромный выкуп биткоинами: в СБУ рассказали о задержании банды
- Псевдополиция в Киеве: банда таксистов "задерживала" наркозависимых и требовала у них деньги (фото)