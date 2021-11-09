Предпринимателю из Ивано-Франковска было 44 года.

На Закарпатье в ДТП с квадроциклом погиб 44-летний мужчина - владелец сети мясных магазинов и предприниматель из Ивано-Франковска. Смертельная авария произошла возле села Нижний Студеный в Хустского района Закарпатской области.

О ДТП, в котором разбился предприниматель, на своей странице в Facebook написал его друг Роман Ивасишин.

8 ноября он написал, что в аварии с квадроциклом погиб его товарищ Анатолий Рыбак. Мужчина был владельцем сети мясных магазинов ТМ "Рыбак".

Как сообщает издание "Галка" инцидент произошел в лесу, вблизи села Нижний Студеный. Предприниматель из Ивано-Франковска погиб во время катания на квадроцикле. Спасатели получили сообщение об аварии 6 ноября в 15:55, в тот же день в 23:30 его тело доставили в село Нижний Студеный и передали полиции.

Читайте также"ВАЗ" превратился в груду металла: на Черкасчине в ДТП погибли три человека (фото)По информации издания, авария случилась вблизи поселка. Предприниматель ехал на квадроцикле по лесу, когда транспортное средство перевернулось и придавило его к земле. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и погиб. Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Похороны владельца сети мясных магазинов состоятся 9 ноября.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Запорожье 11-летние мальчики гоняли на квадроциклах и попали в ДТП. Родителей рядом с детьми не было.

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Автор: Полина Кузенко