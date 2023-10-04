За взятку в 30 тысяч долларов пообещал закрыть уголовное производство.

Задержан прокурор Фастовской окружной прокуратуры Киевской области на получении взятки. Ему "светит" лишение свободы до 12 лет.

По информации Офиса генерального прокурора, прокурор требовал и получил двумя траншами от представителя субъекта хозяйственной деятельности неправомерную выгоду 30 тысяч долларов за закрытие уголовного производства.

В сообщении сказано, что 3 октября 2023 года он был задержан во время получения 15 тысяч долларов. Первую часть взятки ему было передано на предыдущей встрече.

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"Кроме того, работник прокуратуры, выдвинул требование передать ему еще 15 000 долл США за закрытие другого уголовного производства", - сообщает офис генпрокурора

Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы задержанного. Ему готовится сообщение о подозрении по части 4 статьи 368 "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 12 лет.

Лысенко поймали на взятке - что известно

На днях сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро разоблачили на коррупции городского голову города Сумы Александра Лысенко и директора Департамента инфраструктуры города. Их задержали с поличным во время получения части взятки.

Они "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Фигуранты требовали с предпринимателей более 2 млн грн. В случае отказа платить – угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.

Их задержали "на горячем" - в момент получения одного из траншей неправомерной выгоды в размере 1,4 миллиона гривен. Пресс-служба НАБУ сообщала, что общая сумма неправомерной выгоды составляет более 2 миллионов гривен

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