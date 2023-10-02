Вместе с Лысенко разоблачили директора одного из департаментов горсовета.

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро разоблачили на коррупции городского голову г. Сумы Александра Лысенко и директора Департамента инфраструктуры города. Их задержали с поличным во время получения части взятки.

Об этом сообщает СБУ. Чиновники требовали взятки от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса в городе.

Задокументировано, что они "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Фигуранты требовали с предпринимателей более 2 млн грн. В случае отказа платить – угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.

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СБУ и НАБУ задержали обоих фигурантов "на горячем", в момент получения одного из траншей неправомерной выгоды в размере 1,4 млн грн. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Позже должностным лицам будет избрана мера пресечения.

Разоблачение злоумышленников проводили при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В то же время пресс-служба НАБУ сообщает, что общая сумма неправомерной выгоды составляет 2 130 000 грн. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Коррупция в Украине

Последние месяцы запомнились сразу несколькими громкими коррупционными скандалами, начиная от задержаний нардепов, завершая выявлением огромных состояний у военкомов

26 сентября СБУ сообщила, что в Киеве разоблачили на хищении 65 млн гривень экс-чиновника. Примечательно, что это все происходило во время боев за столицу в начале российского полномасштабного вторжения. Эти средства были предназначены для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе во время войны.

Ранее на Волыни задержали двух таможенников, которые требовали взятки за импорт товаров в Украину. В СБУ сообщили, что поборы организовали руководитель одного из отделов и главный инспектор.

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