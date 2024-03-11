Следователи квалифицировали действия мужчины как препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

В Киевской области судили охранника одного из жилых комплексов. Он предупреждал жителей ЖК "Софиевский квартал" о приезде работников территориальных центров комплектования (ТЦК).

Как говорится в приговоре Киево-Святошинского районного суда Киевской области, мужчина пропускал военкомов на территорию жилого комплекса, после чего писал в чате в Телеграм сообщения об их визите.

"У нас снова в гостях ТЦК", – говорилось в одном из них. Другие же сообщения содержали слова "адресная раздача повесток", "повестки адресно".

Видео дня

Следователи квалифицировали действия охранника как препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины). При рассмотрении дела в суде мужчина свою вину признал и заверил, что в будущем такого не будет делать.

Суд признал охранника ЖК виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет. Поскольку вину мужчина признал, его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 3 года. В этот период за мужчиной будут осуществлять контроль.

Предупреждение о рейдах ТЦК: другие новости

Служба безопасности Украины заблокировала сразу семь групп в мессенджерах, администраторы которых помогали избежать мобилизации мужчинам призывного возраста в Черкасской области. Там публиковали предупреждения о рейдах работников ТЦК.

В частности, админы предоставляли разрешение другим участникам групп размещать информацию, где "работает" ТЦК, призывая при этом четко определять локацию работы военкомов.

Треом администраторам было сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Вас также могут заинтересовать новости: