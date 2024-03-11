В случае получения повестки стоит посетить ТЦК для подтверждения наличия инвалидности.

Повестка - это прежде всего вызов в ТЦК для уточнения данных о человеке, а не "дорога на ноль". Ее основная цель заключается в том, чтобы люди пришли и обновили свою личную информацию.

Как сообщает Житомирский ТЦК и СП, в соцсетях распространяют претензии относительно того, что повестки вручают мужчинам с инвалидностью.

"Однако если человек получил инвалидность после приписки к призывному участку или вообще не стоит на учете в ТЦК, то там о его инвалидности знать не могут", - объясняют в региональном ТЦК.

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Отмечается, что такие случаи регламентируются Постановлением министра обороны №1487 от 30 декабря 2022 года, где и указано, что в случае изменения персональных данных (например, брак, изменение состояния здоровья, рождение ребенка и т.д.) военнообязанные мужчины должны в течение 7 дней сообщить об этом ТЦК. То есть если бы мужчины вовремя обращались в ТЦК, таких случаев было бы значительно меньше. Кстати, воинский учет ведется также в местных советах, ЦНАПах и на предприятиях, где мужчины работают, то есть информацию нужно подавать и туда.

Также отмечается, что большой кусок работы ТЦК занимает предоставление отсрочек от мобилизации для тех, кто имеет соответствующие документальные основания. Поэтому здесь постоянно напоминают мужчинам приходить и получать такую отсрочку, чтобы упростить ведение учета для центра комплектования, а себе жизнь.

"И даже после признания военно-врачебной комиссией годными к военной службе мужчины не отправляются сразу на фронт. Если человек не проходил военную службу раньше, его отправляют в один из учебных центров. Если же опыт службы есть, то он может проходить обучение и слаживание уже в воинской части, которая заинтересована в таком специалисте", - пояснили в ТЦК.

Мобилизация в Украине - сколько мужчин готовы воевать

Председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что сейчас в Украине готовы идти воевать около 2,5 млн мужчин. В частности, Онлайн было опрошено 400 мужчин, из них 48% сказали, что не готовы идти в армию, почти 35% - наоборот, готовы, а 17% респондентов затруднились ответить.

Представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) майор Роман Истомин пояснил, что гражданину, который не прибыл по боевой повестке, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

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