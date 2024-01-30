Администраторы групп создали собственную сеть информаторов среди жителей Черкасской области.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали семь групп в мессенджерах, которые помогали избежать мобилизации мужчинам призывного возраста в Черкасской области.

Как информирует СБУ, администрировали деструктивные телеграмм-каналы и группы в мессенджер "Viber" жители региона, которые лично сообщали о мероприятиях, проводимых территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на территории области.

Для постоянного функционирования групп, пополнения их большим количеством подписчиков, админы предоставляли разрешение другим участникам размещать информацию, где "работает" ТЦК, и призывали четче указывать их "локации". Благодаря этому в пабликах быстро распространялась информация о маршрутах и местах вручения военнообязанным повесток, чтобы предупредить уклонистов.

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Сведения и данные участники групп собирали через собственную сеть информаторов среди жителей Черкасской области.

"Деструктивные каналы набрали популярность, количество их подписчиков составляло от 250 до 12 тысяч", - говорится в сообщении.

СБУ установила личности администраторов групп, препятствовавших мобилизации.

Во время проведенных обысков по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили планшеты и мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий.

Троим администраторам сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период.

Усиление мобилизации в Украине

В конце 2023 года Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о усиление мобилизационных мероприятий. Однако впоследствии документ был отозван из-за многих недоработок.

В Минобороны сообщили, что уже подготовили новую редакцию проекта закона о мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что ожидает от военных закона о "справедливой мобилизации".

Он считает неправильным, когда представители ТЦК с применением силы забирают с улиц мужчин, которые не приходят в военкоматы.

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